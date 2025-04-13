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Американку задержали за незаконную продажу человеческих костей

Fox News: в США задержали женщину по обвинению в торговле человеческими костями
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Shutterstock

Жительницу Флориды в США задержали по обвинению в онлайн-продаже человеческих костей в своем сувенирном магазине. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Следствие установило, что 52-летняя Кимберли Шоппер осознанно покупала человеческие кости, а затем перепродавала их на онлайн-платформе, где зарегистрирован ее магазин.

Полиция узнала о нелегальном бизнесе, получив сообщение со скриншотами страницы магазина и объявлениями о продаже различных человеческих останков. В ассортименте онлайн-магазина правоохранители обнаружили ключицу, лопатку, позвонок, ребро. В числе прочего был и неполный человеческий череп, цена которого составляла $600.

В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что фрагмент черепа, скорее всего, археологическая находка, которой, по оценке специалистов, более 100 лет.

Шоппер задержали, однако спустя сутки выпустили под залог $7500. Обвинения в продаже человеческими останками с нее не сняты, уточнил телеканал.

До этого в Китае группа мошенников незаконно скупала в крематориях и медицинских лабораториях тела и человеческие протезы для изготовления протезов. Злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе около 380 млн юаней (примерно $53 млн). В ходе обысков у подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли 18 тонн костей и более 34 тыс. готовых или почти завершенных протезов. В числе поставщиков человеческих останков также оказался Центр изучения печени при больнице Университета Циндао.

Ранее директор криофирмы прокомментировала похищение замороженных тел через пропил в здании.

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