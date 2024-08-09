Китайские мошенники заработали более $50 млн на похищении тел

В Китае группа мошенников похитила из крематориев и медицинских лабораторий около четырех тысяч тел для изготовления медицинских протезов. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей около 380 млн юаней (примерно $53 млн).

Как рассказал юрист И Шэнхуа, полиция города Тайюань в провинции Шэньси расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов. По его данным, компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Полиция изъяла 18 тонн костей и более 34 тысяч готовых или почти завершенных протезов.

По информации источников юриста, генеральный директор Shanxi Aorui Biomaterials по фамилии Су признался в похищении более четырех тысяч человеческих тел из крематориев провинций Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, а также города Чунцин. В числе поставщиков человеческих останков также оказался Центр изучения печени при больнице Университета Циндао.

В июле в Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли работу сети по сбыту поддельных лекарств. По данным следствия, не позднее 2023 года братья Петр и Андрей Османовы создали организованную группу, чтобы распространять на территории Кубани фальсифицированные лекарственные препараты, в том числе без соответствующих рецептов врачей. Для этого они арендовали нежилые помещения, находящиеся вблизи образовательных учреждений в разных районах края, которые оборудовали под видом аптек, создав сеть подобных незаконных заведений.

Ранее в Петербурге мошенники похитили у пенсионерок почти 18 млн рублей.