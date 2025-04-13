Бывший начальник тюрьмы рассказал, почему зеки могут называть начальника «хозяином»

Бывший начальник российской тюрьмы в интервью «Газете.Ru» рассказал, что оценить работу учреждения ФСИН можно по тому, как заключенные называют начальника.

«Если его называют «хозяин» — значит колония порядочная, потому что это больше, чем начальник — его слово закон. Сейчас таких не осталось. Есть руководители, начальники, топ-менеджеры», — заявил экс-сотрудник ФСИН.

По его словам, сегодня главы тюрем пытаются договариваться с зеками, а не навязывать им свою политику, что приводит к беспорядкам.

«Как бы это ни звучало, но люди в погонах ... диктуют правила <...>. У меня работал старый прапорщик, он мог сидеть на дежурстве с закрытыми глазами, но все знали, что лучше вести себя тихо, иначе он зайдет в камеру и заберет чайник. Можно сказать, что это нарушение прав, но в тюрьме своя субкультура, и ничего с этим не сделать», — рассказал собеседник издания.

Подробнее о том, какие правила действуют на зоне, зачем заключенные доносят друг на друга и как в тюрьме получают признательные показания — читайте в полном материале.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области две женщины-заключенные сбежали с лакокрасочного завода, куда их отправили работать от колонии