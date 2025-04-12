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В Электростали появился новый цифровой рентген-аппарат

С начала года в Подмосковье заработало 18 новых рентген-аппаратов
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Shutterstock

В элекстростальской больнице появился новый цифровой рентген аппарат, сообщает пресс-служба минздрава региона.

В ведомстве отметили, что оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметил зампредседателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин, на закупку аппарата в электростальской больнице направили более 22 млн рублей.

«Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало 18 рентген-аппаратов на сумму 505 млн рублей», — сказал он.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

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