Российской молодежи рассказали о достижениях космической отрасли

Российское общество «Знание» провело акцию ко Дню космонавтики, в рамках которой молодежи рассказали о достижениях российской космической отрасли и провели викторины, сообщает пресс-служба общества.

В российских регионах в рамках акции провели более 300 тематических встреч, в которых приняли участие более 7,5 тыс. человек. В Калининграде аэрокосмический инженер и популяризатор космонавтики Денис Прудник провел лекцию о первом выходе человека в открытый космос.

«Всегда приятно делиться знаниями, а особенно если это поможет молодым ребятам выбрать свою карьерную траекторию», — отметил Прудник.

В других российских регионах для молодежи тоже выступили специалисты отрасли, среди которых космонавт-испытатель, главный специалист по техническим средствам подготовки космонавтов перспективных пилотируемых космических аппаратов, главный конструктор функционально-моделирующих стендов Российской орбитальной станции Олег Блинов, Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев и другие.

В Екатеринбурге общество «Знание» в честь Дня космонавтики запустило экскурсионный трамвай-лекторий.

Также в различных регионах России прошли квизы о знаковых личностях, датах и космических станциях.

Кроме того, в Москве открылся форум «Ключ на старт», организаторами которого выступили российское общество «Знание» и госкорпорация «Роскосмос». Акция, посвященная Дню космонавтики, продлится до 20 апреля.