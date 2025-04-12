В Петербурге женщина отдала аферистам 18 млн рублей и получила их назад

Пенсионерка из Петербурга поверила аферистам и потеряла 18 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 71-летней женщине мошенники представились сотрудниками предприятия, на котором она раньше работала. Ей рассказали о необходимой проверке сбережений, которые пенсионерка хранила у себя дома.

Некоторое время назад пострадавшая продала квартиру, деньги от сделки она держала дома. После общения с неизвестными эти средства она передала курьеру.

Позже злоумышленники представились сотрудниками спецслужб и выманили у нее еще миллион рублей.

Спустя некоторое время пострадавшей привезли средства, она снова положила их в сейф. В какой-то момент она рассказала об этой истории родственнице, и та настояла, чтобы пенсионерка проверила средства. Выяснилось, что ей «вернули» билеты банка приколов.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, причастных к схеме ищут.

Ранее в Петербурге мошенники выманили у пенсионера 10 миллионов рублей.