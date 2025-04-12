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В Мордовии представили игровой многопользовательский гоночный проект

В Саранске разработают онлайн-гонки по России
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Фоксхаунд

Саранская IT-компания «Фоксхаунд» представила игровой многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в рамках которого можно будет принять участие в онлайн-гонках по дорогам России, сообщает ТАСС.

Разработка игры началась в августе 2024 года при поддержке правительства Мордовии. Команда тщательно воссоздала в игре модели грузовиков и детально проработала трассы в различных регионах России, включая Западную Сибирь, Поволжье, Горный Алтай и другие.

В пресс-службе «Фоксхаунд» отметили, что пользователь будет соревноваться с другими игроками на трассах различного уровня сложности и с разным покрытием.

«Управлять можно будет не только эксклюзивными спортивными машинами, но и серийными грузовыми автомобилями, порулить которыми многие мечтали с детства», — говорится в сообщении.

Создатели игры добавили, что проект создается с целью продвижения российского автопрома.

Возглавляет команду геймдизайнеров один из создателей серии игр «Дальнобойщики» Дмитрий Захаров, а общее руководство проектом взял на себя бывший директор R&D в Wargaming, продукта «Калибр» и директор по разработке в Crysis 4 Александр Зезюлин.

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