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Спасатели вытащили застрявшего в грязи по колено школьника в Тюмени

72.ru: в Тюмени спасли школьника, застрявшего в грязи по колено
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Nastya Yosypenko Shkred/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени школьник шел от бабушки и застрял в грязи по колено, ему помогли спасатели. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на стройке, расположенной в районе ДОК. Восьмилетний мальчик шел домой от своей бабушки и застрял по колено в грязи. Отмечается, что для школьника это был привычный маршрут, однако сейчас из-за проводимых там работ тропинка оказалась разрушена.

Мать ребенка вызвала на место спасателей, которые вытащили мальчика из грязи и вынесли его на руках на твердую поверхность. Обувь мальчика так и осталась в грязи.

«Если бы в этот момент поехал трактор, он бы просто его не заметил. Там ничего не огорожено, идут работы, забиты сваи, копают траншеи», — рассказала мать школьника.

По словам женщины, за безопасность на участке должна отвечать компания «Страна», которая строит новый ЖК. Мать мальчика планирует обратиться в контролирующие органы, чтобы добиться усиления мер безопасности.

Ранее оставленный без присмотра школьник устроил в квартире пожар, играя со спичками.

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