Двое мужчин взорвали банкомат с 4 млн рублей и попались полиции

В Ставрополе мужчины взорвали банкомат с 4 млн рублей внутри

В Ставрополе задержали двоих подозреваемых в подрыве банкомата, чтобы похитить деньги. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 10 апреля в одном из городских торговых центров. Злоумышленники совершили подрыв банкомата, в котором находилось порядка 4 млн рублей, с целью кражи средств, однако сделать это им не удалось. Информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Прибывшие на место стражи порядка отследили маршрут автомобиля, на котором скрылись преступники, и вскоре задержали одного из подозреваемых вблизи станицы Кущевской. Предполагаемого соучастника поймали в поселке Солнечнодольске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 158 УК РФ. Задержанных доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее в Госдуме объяснили новое ограничение на снятие денег в банкоматах.