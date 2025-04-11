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В Японии за шесть часов построили железнодорожную станцию, напечатанную на 3D-принтере

Independent: в Японии с помощью 3D-принтера напечатали железнодорожную станцию
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West Japan Railway Company

Япония за шесть часов построила первую в мире железнодорожную станцию, напечатанную на 3D-принтере, пишет Independent.

В японском городе Арида, расположенном к югу от Осаки, появилась первая в мире железнодорожная станция, созданная с использованием 3D-печатных технологий. Новая конструкция заменила старую деревянную станцию, прослужившую более 75 лет.

Строительство заняло всего шесть часов — работы велись ночью, между отправлением последнего и прибытием первого поезда. Станция высотой 2,6 метра и площадью около 9,3 квадратных метров была изготовлена из железобетона. Ее дизайн украшен изображениями мандаринов и рыбы-ножен, символизирующих местные продукты.

Проект реализован совместно Западно-Японской железнодорожной компанией (JR West) и строительной фирмой Serendix. По словам представителей JR West, традиционное строительство заняло бы более двух месяцев и обошлось бы вдвое дороже.

3D-печать элементов конструкции заняла семь дней на заводе в префектуре Кумамото, после чего детали были доставлены на место и собраны за одну ночь. Новая станция обладает сейсмоустойчивостью, соответствующей стандартам железобетонных зданий.

Хотя основное здание уже готово, установка билетных автоматов и турникетов продолжается. Ожидается, что станция откроется для пассажиров в июле 2025 года.

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