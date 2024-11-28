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Дом британки сгорел из-за взорвавшегося пылесоса

Daily Mail: взорвавшийся пылесос стал причиной пожара в доме британки

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Pixabay

Дом женщины из Англии сгорел из-за взорвавшегося пылесоса, пишет Daily Mail.

Софи Граовац, находясь дома одна, услышала звук взрыва и побежала в гараж, где увидела, как в помещении начался пожар, а огонь перекинулся на остальную часть жилища. Женщина вызвала экстренные службы, но к моменту прибытия пожарной бригады ущерб уже был катастрофическим.

Дениз, мать Софи, сообщила, что пожарные предположили, что причиной возгорания стала перезаряжаемая литиевая батарея пылесоса, которая, вероятно, вспыхнула. Она добавила, что пылесос использовался ее дочерью в тот же день и не проявлял никаких признаков неисправности.

Пожар привел к полной потере гаража, в котором находились стиральная машина, сушилка и компьютерная техника мужа Дениз. Семья осталась без отопления и воды, что стало особенно тяжелым испытанием в холодное время года.

«Я понятия не имею, сколько времени потребуется, чтобы все исправить», — добавила она.

Ранее подросток из Англии воспользовался дезодорантом и устроил взрыв в собственной квартире.

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