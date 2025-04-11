Обвиненный в тяжком преступлении мужчина сбежал из психдиспансера в российском городе

В Тольятти из психдиспансера сбежал мужчина, проходивший по тяжкой статье

В Тольятти мужчина, отправленный на принудительное лечение, сбежал из психдиспансера. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 10 апреля. Мужчина сбежал из городского психоневрологического диспансера, куда его отправили на принудительное лечение. Беглец являлся обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд рассмотрел материалы и вынес постановление о принудительных мерах медицинского характера.

После побега следователи организовали проверку по факту халатности со стороны сотрудников психоневрологического диспансера.

Стражи порядка взялись за поиски мужчины и вскоре им удалось обнаружить его. Беглеца вернули в медицинское учреждение.

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