Неадекватный россиянин отрубил кисть матери и попал в психдиспансер

В Челябинской области мужчина расправился со своей матерью и отрубил ей кисть. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
Потерпевшую без признаков жизни нашли во дворе частного дома в Аше.
«На теле имелись следы криминала. В частности, отсутствовала кисть. Ее отрубили», — уточнил инсайдер.
По подозрению в совершении преступления задержали сына жертвы, при этом мужчина вел себя неадекватно. Сейчас он находится в психдиспансере.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В силовых ведомствах информацию официально не комментировали.
Ранее в Петербурге мальчик избил брата и напал на пьяную мать.