Неадекватный россиянин отрубил кисть матери и попал в психдиспансер

В Челябинской области задержали мужчину, который отрубил кисть своей матери

В Челябинской области мужчина расправился со своей матерью и отрубил ей кисть. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Потерпевшую без признаков жизни нашли во дворе частного дома в Аше.

«На теле имелись следы криминала. В частности, отсутствовала кисть. Ее отрубили», — уточнил инсайдер.

По подозрению в совершении преступления задержали сына жертвы, при этом мужчина вел себя неадекватно. Сейчас он находится в психдиспансере.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В силовых ведомствах информацию официально не комментировали.

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