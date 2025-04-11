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Женщина объявила мужа пропавшим, а он сбежал от нее и скрывался на съемной квартире

В Казахстане жена искала пропавшего мужа, а он скрывался на съемной квартире
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Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане 42-летняя жительница Макинска обратилась в полицию с заявлением о внезапной пропаже мужа. Через два дня после этого правоохранители нашли мужчину на съемной квартире. Об этом сообщает Nur.kz.

По информации СМИ, 8 апреля в отделение полиции Буландынского района пришла женщина. Она рассказала, что 4 апреля ее супруг уехал в город Кокшетау по работе. По словам заявительницы, муж обещал быть дома 7 апреля, но так и не объявился. Связаться с ним по телефону у нее также не получилось.

Спустя два дня поисков полицейские обнаружили пропавшего мужчину в съемной квартире, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

До этого сообщалось, что в Башкирии должник прятался от приставов на туалете, но выдал себя громким чихом.

Ранее житель Пермского края, накопивший долг 2,2 млн по алиментам, пытался спрятаться от приставов в шкафу.

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