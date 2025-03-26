Россиянин накопил долги по алиментам на 2,2 млн рублей и прятался от приставов в шкафу

В Красновишерске Пермского края судебные приставы нашли должника в шкафу, злостный алиментщик находился в розыске. Об этом сообщает УФССП региона.

Житель Красновишерска задолжал своим детям 2,2 млн рублей и скрывался от судебных приставов. Сотрудники УФССП установили, что мужчина скрывается в общежитии у своего приятеля. Владелец жилья заявил, что друга давно не видел, но приставы решили проверить его слова.

Их заинтересовал большой шкаф, дверь в который не была плотно прикрыта. Именно там, среди повседневной одежды и сезонных вещей, обнаружился должник. Мужчина был доставлен в подразделение ведомства, ему предъявлено обвинение по статье о неуплате средств на содержание несовершеннолетних. У должника еще есть время, чтобы погасить задолженность и избежать уголовного преследования.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее задолжавшая детям алименты россиянка пряталась в подвале дома.