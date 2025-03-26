Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин накопил долги по алиментам на 2,2 млн рублей и прятался от приставов в шкафу

В Пермском крае алиментщик спрятался от приставов в шкафу
close
УФССП России по Пермскому краю

В Красновишерске Пермского края судебные приставы нашли должника в шкафу, злостный алиментщик находился в розыске. Об этом сообщает УФССП региона.

Житель Красновишерска задолжал своим детям 2,2 млн рублей и скрывался от судебных приставов. Сотрудники УФССП установили, что мужчина скрывается в общежитии у своего приятеля. Владелец жилья заявил, что друга давно не видел, но приставы решили проверить его слова.

Их заинтересовал большой шкаф, дверь в который не была плотно прикрыта. Именно там, среди повседневной одежды и сезонных вещей, обнаружился должник. Мужчина был доставлен в подразделение ведомства, ему предъявлено обвинение по статье о неуплате средств на содержание несовершеннолетних. У должника еще есть время, чтобы погасить задолженность и избежать уголовного преследования.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее задолжавшая детям алименты россиянка пряталась в подвале дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами