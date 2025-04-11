В Ирландии начали расследование против соцсети X

В Ирландии начали расследование против социальной сети X из-за использования данных европейских пользователей для обучения нейросети Grok. Информация об этом появилась на сайте ирландской комиссии по защите данных (DPC).

«Начато расследование по факту обработки персональных данных <...>, размещенных на платформе социальной сети X пользователями из стран ЕС/ЕЭЗ, для целей обучения генеративных моделей искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты проверят законность использования информации соцсетью.

Компания xAI миллиардера Илона Маска открыла доступ к чат-боту Grok для всех пользователей соцсети X в декабре 2024 года. Нейросеть выделяется на фоне других чат-ботов саркастическими, бунтарскими и раскованными ответами.

Разработчики описывают его как искусственный интеллект, созданный по образцу путеводителя «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы не только отвечать на вопросы, но и подсказывать, какие вопросы задавать.

Ранее сообщалось, что ведомство Маска с помощью искусственного интеллекта выявляет враждебных к Трампу чиновников.