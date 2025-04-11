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Пожилой россиянин развратил двух маленьких девочек и получил 16 лет колонии

В Брянской области мужчина получил 16 лет колонии за развращение девочек
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Depositphotos

В Брянской области 60-летнего местного жителя признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, с июня по ноябрь 2023 года фигурант уголовного дела совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки, которая приходила к нему в гости. С августа по сентябрь того же года жертвой противоправных действий злоумышленника стала еще одна девочка.

«Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе.

Фигурант своей вины не признал и попытался оспорить приговор, настаивая на том, что его оговорили. Но областной суд оставил приговор Стародубского районного суда без изменений.

Ранее в Кемеровской области осудили мужчину, развращавшего ребенка в сети.

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