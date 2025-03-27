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Кузбассовец получил 13 лет колонии за развращение ребенка в сети

В Кемеровской области осудили мужчину, развращавшего ребенка в сети
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Кузбасса получил 13 лет колонии за совращение девятилетней девочки, мужчина отправлял ребенку фото и видео непристойного содержания. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, обвиняемый в течение восьми месяцев вел переписку с девятилетней девочкой. Мужчина присылал ей текстовые сообщения, фото и видео непристойного содержания.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти 62-летний мужчина насиловал девятилетнюю внучку сожительницы.

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