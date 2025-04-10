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Российские ученые разработали для военных фильтр, очищающий любую воду

ТАСС: инженеры НГТУ разработали для военных фильтр, очищающий любую воду
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Вероника Жарковская/Пресс-служба НГТУ

Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) с помощью технологии 3D-печати разработали фильтр, который может очищать воду в полевых условиях. Об этом сообщил ТАСС руководитель молодежной лаборатории реверс инжиниринга и прототипирования вуза Алексей Алимов.

По задумке разработчиков, в конструкцию поместят специальный фильтрующий элемент на основе биогеля для очистки воды, которую можно набрать из любого источника.

До этого сотрудники вуза разработали биогель на основе хитозана — вещества, которое выделяется из панцирей раков. Фильтрующий элемент с высокой эффективностью сорбирует тяжелые металлы, токсичные белковые молекулы, а также неприятные запахи.

Сам фильтр сконструирован так, что его вставлять в горлышко бутылки, а для его создания подобрали специальный пищевой пластик. Устройство напечатали на 3D-принтере и проверили на герметичность. Фильтр могут использовать несколько раз за счет смены пакетика с фильтрующим веществом, который находится внутри конструкции.

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