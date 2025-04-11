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Бабушку в Турции приговорили к четырем годам тюрьмы за удар внучки по руке тапком

OC: бабушка в Турции посадили в тюрьму на четыре года за удар по руке внучки тапком
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Бабушку в Турции приговорили к четырем годам тюрьмы за удар внучки по руке тапком, пишет Oddity Central.

В турецком городе Денизли 80-летняя Асие Кайтан оказалась в центре судебного разбирательства после семейной ссоры со своей 18-летней внучкой Вурал. Конфликт начался с того, что пожилая женщина попыталась запретить внучке вечернюю прогулку с друзьями, заперев дверь дома. В ходе спора она ударила девушку тапком по руке, а та в ответ бросила в нее телефоном, причинив ей травму головы.

Хотя обе стороны сразу помирились и не подавали жалоб, дело было возбуждено после того, как медицинские работники сообщили о происшествии в полицию. Прокуратура квалифицировала действия старушки как «лишение свободы» и «применение оружия» — тапок был признан опасным предметом. В итоге суд приговорил Асие к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, несмотря на ее возраст и состояние здоровья.

«Как я буду жить в тюрьме в 80 лет? Я даже с трудом хожу после операции», — говорит осужденная.

Ее внучка Вурал также выразила недоумение: «Я не хотела такого исхода и не подавала на бабушку заявление», — добавила турчанка.

Ранее в британском доме престарелых бабушке помогли воссоединиться с сестрой в день рождения.

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