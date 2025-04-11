Чернышенко представил прогноз по турпоездкам по России на летний сезон

Для выполнения целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по решению президента России Владимира Путина, требуется межведомственная работа, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

«В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных туристов на маршрутах в природной среде увеличилось на 32%, число потерявшихся на маршрутах туристов снизилось на 46%. Безопасность туристов — это безусловный приоритет правительства и регионов», — сказал он.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, в летнем сезоне 2025 года в России ожидается около 48 млн туристических поездок.

«Это на 3,6 млн больше, чем в прошлом году, рост на 8%. По нашим оценкам, половина новых турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления», — сказал он.

Чернышенко добавил, что у системных инвесторов растет интерес к инвестированию в туризм.

«Обращаю внимание глав регионов на использование казначейских кредитов и ресурсов от списания задолженности в целях инфраструктурного развития. Инфраструктура для проектов в сфере туризма будет в приоритетном порядке отбираться в рамках конкурсного лимита кредитов», — сказал он.

Кроме того, на заседании обсудили итоги зимнего туристического сезона 2024 – 2025, а также вопросы, связанные с нормативным регулированием сферы, и ряд инициатив, направленных на развитие туринфраструктуры и поддержку отрасли.