Путешественникам станет проще планировать досуг

«Афиша» интегрировала в сервис Russpass лучшие события для путешественников

Компания «Афиша» и сервис внутреннего туризма Russpass расширили выбор мероприятий для пользователей по всей России, сообщает пресс-служба компании.

Теперь пользователи смогут приобрести билеты на культурные события во время планирования маршрута.

По словам и.о. генерального директора «Афиши» Евгения Сидорова, интеграция позволит объединить культурную жизнь России.

«Гости столицы могут познакомиться с московскими мероприятиями, а жители крупных городов узнают культурные особенности разных регионов России со всем их национальным разнообразием», — сказал он.

Пользователи смогут выбрать город, место и дату, а также воспользоваться дополнительными фильтрами.

Как отметила директор дивизиона Russpass Наталья Михейкина, фильтры помогут найти интересные события для разных групп.

«Одновременно можно учесть географическое расположение события и уточнить комфортный бюджет. Совокупно на нашем сервисе сейчас доступны почти 50 000 отелей, ресторанов, гостиниц, экскурсий и событий», — сказала она.