В России подписали меморандумы о едином подходе к разработке визуального кода страны

НЦ «Россия» подписал меморандумы о едином подходе к визуального коду РФ

В Национальном центре «Россия» подписаны два меморандума о сотрудничестве, которые посвящены визуальному коду Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте центра.

Первый документ, который подразумевает сотрудничество в работе над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства, подписан с Клубом инвесторов Москвы.

«В рамках подписанного сегодня меморандума мы будем проводить регулярные консультации, затрагивающие вопросы разработки государственных визуальных кодов в архитектуре, транслирующих государственные ценности и смыслы молодому поколению», — отметил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Второй меморандум, посвященный совместной работе над продвижением визуального образа страны, подписан с акционерным обществом «Марка».

«Мы надеемся, что Национальный центр «Россия» даст нам идеи, которые мы будем продвигать, помимо прочего, классическими цифровыми методами, например в виде красивых почтовых открыток с дополненной реальностью», -— сказал председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев.

Данные меморандумы направлены на создание единой системы визуальной идентичности России, формирование «четкого и ясного образа» современной эпохи в истории страны. Также целью их подписания является продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей России через архитектуру, дизайн и прочие визуальные коммуникации, заявили в центре.