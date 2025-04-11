«Конфликт перерос в злодеяния»: омбудсмен — о групповом изнасиловании мальчика в Ижевске

Издевательства над 16-летним школьником из Ижевска, которого избили и изнасиловали шестеро сверстников, происходили дома у пострадавшего, рассказала «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской республике Ольга Авдеева. Мальчик находится дома на амбулаторном лечении, с ним работают психологи.

«Между ребятами произошел конфликт, который перерос в такие злодеяния. Они все находились дома у пострадавшего. Это были не незнакомые люди, они общались до этого. Кто-то из них стоял на учете [полиции], кто-то – нет. Все ребята достигли возраста уголовной ответственности, их вину будет определять суд. Но сегодня самое главное – понимать состояние физическое и психологическое ребенка. Его поместили сразу же в республиканскую клиническую больницу, были сделаны необходимые осмотры и процедуры, взяты анализы. Он был отпущен домой под амбулаторное наблюдение. подключились клинические психологи к работе с подростком. А «злодеи» ожидают решения. Следствие идет, они ожидают своей участи», – сказала она.

Авдеева напомнила, что в школах сейчас проводятся собрания с родителями, а психологи напоминают учителям о работе с подростками.

«Мы все, конечно, сами очень поражены вот таким злодеянием, пытаемся разобраться. Сейчас проводятся и родительские собрания в школах, в частности, и в тех, откуда были ребята. Идет работа психологов с педагогами – им напоминают, как увидеть вовремя агрессивное поведение подростков и что с этим делать. Везде размещаются сейчас памятки такие с телефонами из всех кризисных служб, чтобы при малейшем сомнении взрослые, педагоги и родители знали, куда обратиться», – пояснила омбудсмен.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Ижевске с 3 на 4 апреля шестеро школьников более суток издевались над сверстником, избивая его пряжкой ремня и молотком по колену, где у юноши стоит имплант. Агрессоры стреляли в него из пневматического оружия в упор и заставляли оголяться, снимая все на видео. Также, по данным канала, они заставляли подростка звонить матери и просить для них деньги.

В конце концов крики услышали соседи, которые вызвали полицию. По словам близких пострадавшего, несовершеннолетние изнасиловали юношу с помощью швабры и сбрили ему волосы. У молодого человека зафиксировали около 100 гематом по всему телу.

Управление СК по Удмуртии завело уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Троих подозреваемых в издевательствах задержали и отправили под арест до 5 июня.

Ранее в Омске подросток избил обидчика, который его регулярно травил.