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Школьник перевел аферистам 5 млн рублей, «спасая» семью от уголовного преследования

В Краснодарском крае мальчик отдал мошенникам 5 млн рублей из сейфа родителей
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае школьник поверил мошенникам и отдал им пять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, аферисты позвонили 13-летнему мальчику и представились завучем, в разговоре с ними ребенок продиктовал код из сообщения.

Позже с ним связались якобы сотрудники спецслужб. Они уведомили школьника, что счета его родителей якобы взломаны и они могут стать фигурантами уголовного дела из-за помощи международным преступникам.

Чтобы спасти семью, мальчик выполнял инструкции мошенников. Он скачал приложение для видеосвязи и показал злоумышленникам квартиру. Во время такого «обыска» аферисты заметили сейф и помогли ребенку его открыть.

Затем школьник на такси доехал до банкомата и там сделал 15 переводов.

«Таким образом ребенок перевел 5 млн рублей им на указанный счет», – сообщается в публикации.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее мошенники задействовали московскую пенсионерку в похищении школьника без ее ведома.

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