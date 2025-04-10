Школьник перевел аферистам 5 млн рублей, «спасая» семью от уголовного преследования

В Краснодарском крае школьник поверил мошенникам и отдал им пять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным полиции, аферисты позвонили 13-летнему мальчику и представились завучем, в разговоре с ними ребенок продиктовал код из сообщения.
Позже с ним связались якобы сотрудники спецслужб. Они уведомили школьника, что счета его родителей якобы взломаны и они могут стать фигурантами уголовного дела из-за помощи международным преступникам.
Чтобы спасти семью, мальчик выполнял инструкции мошенников. Он скачал приложение для видеосвязи и показал злоумышленникам квартиру. Во время такого «обыска» аферисты заметили сейф и помогли ребенку его открыть.
Затем школьник на такси доехал до банкомата и там сделал 15 переводов.
«Таким образом ребенок перевел 5 млн рублей им на указанный счет», – сообщается в публикации.
В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.
Ранее мошенники задействовали московскую пенсионерку в похищении школьника без ее ведома.