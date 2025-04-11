Ученые создали жвачку, способную защитить от герпеса и гриппа

Учёные создали жвачку, способную защитить от герпеса и гриппа, пишет Oddity Central.

Учёные из Финляндии и США разработали жевательную резинку, способную нейтрализовывать вирусы гриппа и герпеса. В основе инновационного продукта лежит природный белок FRIL, полученный из бобов Lablab purpureus. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy, показало, что эта жвачка может эффективно снижать вирусную нагрузку, предотвращая распространение инфекций.

Лабораторные испытания подтвердили эффективность разработки. С помощью механической модели рта исследователи выяснили, что жевание резинки в течение 15 минут высвобождает более половины противовирусного белка, снижая концентрацию вирусов гриппа на 95%. Для вирусов герпеса типа HSV-1 и HSV-2 потребовалось 160 мг и 74 мг белка соответственно.

Разработчики подчёркивают, что изобретение соответствует стандартам безопасности как для пищевых продуктов, так и для лекарственных средств. Жвачка сохраняет свои свойства при комнатной температуре в течение 800 дней, что делает её удобной для массового производства и хранения.

В ближайшее время учёные планируют начать клинические испытания с участием людей.

Ранее британские ученые рассказали о вреде жевательной резинки.