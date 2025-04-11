Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали жвачку, способную защитить от герпеса и гриппа

OC: команда ученых создала жевательную резинку против гриппа и герпеса
close
Depositphotos

Учёные создали жвачку, способную защитить от герпеса и гриппа, пишет Oddity Central.

Учёные из Финляндии и США разработали жевательную резинку, способную нейтрализовывать вирусы гриппа и герпеса. В основе инновационного продукта лежит природный белок FRIL, полученный из бобов Lablab purpureus. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy, показало, что эта жвачка может эффективно снижать вирусную нагрузку, предотвращая распространение инфекций.

Лабораторные испытания подтвердили эффективность разработки. С помощью механической модели рта исследователи выяснили, что жевание резинки в течение 15 минут высвобождает более половины противовирусного белка, снижая концентрацию вирусов гриппа на 95%. Для вирусов герпеса типа HSV-1 и HSV-2 потребовалось 160 мг и 74 мг белка соответственно.

Разработчики подчёркивают, что изобретение соответствует стандартам безопасности как для пищевых продуктов, так и для лекарственных средств. Жвачка сохраняет свои свойства при комнатной температуре в течение 800 дней, что делает её удобной для массового производства и хранения.

В ближайшее время учёные планируют начать клинические испытания с участием людей.

Ранее британские ученые рассказали о вреде жевательной резинки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами