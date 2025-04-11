«Терпят жестокость»: в России призвали бороться с ущемлением прав пожилых людей

В российском обществе набирает обороты такое негативное явление, как эйджизм – дискриминация людей по возрастному признаку. Чаще всего страдают от этого пожилые люди, отметила активистка и исследовательница проблем старшего возраста Татьяна Дроздова. В беседе с 360.ru она призвала уделять этому вопросу больше внимания, оказывая поддержку представителям старшего поколения.

Эйджизм проявляется зачастую в том, что люди считают жизнь пожилых людей менее ценной, а их проблемы и жалобы – надуманными, отметила эксперт.

«Эйджизмом грешит не только окружение, но и сами пожилые люди. Воспринимая себя через призму никчемности и негативного отношения, они могут скрывать проблемы и терпеть жестокость в свой адрес. Иногда жалобам пожилых просто не верят», — подчеркнула она.

Важно учитывать, что с возрастом далеко не все люди начинают страдать деменцией и прочими проблемами. При этом из-за того, что превалирует именно такое мнение, агрессоры чувствуют свою безнаказанность при общении с пожилыми.

Решить проблему ущемления прав пожилых россиян, по мнению Дроздовой, может помочь создание сплоченных заботливых соседских сообществ. Так все соседи будут знать, как живет тот или иной пожилой человек, что особенно актуально для поддержки одиноких пенсионеров. Так люди будут чувствовать заботу, подчеркнула она.

«Важно привлекать внимание к проблемам людей старшего возраста, говорить об эйджизме, одиночестве и уязвимости, которую мы все так или иначе однажды на себе ощутим», — заключила активистка.

Ранее была названа активность, которая защищает мозг пожилых от слабоумия.