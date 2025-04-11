Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Терпят жестокость»: в России призвали бороться с ущемлением прав пожилых людей

Активистка Дроздова: в РФ нужно уделять больше внимания проблемам пожилых людей
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В российском обществе набирает обороты такое негативное явление, как эйджизм – дискриминация людей по возрастному признаку. Чаще всего страдают от этого пожилые люди, отметила активистка и исследовательница проблем старшего возраста Татьяна Дроздова. В беседе с 360.ru она призвала уделять этому вопросу больше внимания, оказывая поддержку представителям старшего поколения.

Эйджизм проявляется зачастую в том, что люди считают жизнь пожилых людей менее ценной, а их проблемы и жалобы – надуманными, отметила эксперт.

«Эйджизмом грешит не только окружение, но и сами пожилые люди. Воспринимая себя через призму никчемности и негативного отношения, они могут скрывать проблемы и терпеть жестокость в свой адрес. Иногда жалобам пожилых просто не верят», — подчеркнула она.

Важно учитывать, что с возрастом далеко не все люди начинают страдать деменцией и прочими проблемами. При этом из-за того, что превалирует именно такое мнение, агрессоры чувствуют свою безнаказанность при общении с пожилыми.

Решить проблему ущемления прав пожилых россиян, по мнению Дроздовой, может помочь создание сплоченных заботливых соседских сообществ. Так все соседи будут знать, как живет тот или иной пожилой человек, что особенно актуально для поддержки одиноких пенсионеров. Так люди будут чувствовать заботу, подчеркнула она.

«Важно привлекать внимание к проблемам людей старшего возраста, говорить об эйджизме, одиночестве и уязвимости, которую мы все так или иначе однажды на себе ощутим», — заключила активистка.

Ранее была названа активность, которая защищает мозг пожилых от слабоумия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами