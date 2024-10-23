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Названа операция, которая может защитить пожилого человека от кровоизлияния в мозг

HealthDay: лечение катаракты снижает риск кровоизлияния в мозг у пожилых

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Depositphotos

Операция по избавлению от катаракты (помутнения хрусталика) может не только спасти зрение, но и снизить риск летального исхода и опасных падений. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на проведенное в США исследование.

Ученые проанализировали данные более двух миллионов человек, перенесших операцию по замене хрусталика. Их разделили на две группы: одни перенесли операцию по удалению катаракты в течение 10 лет после диагностирования, другие — нет.

У перенесших операцию были значительно ниже риски переломов костей и кровоизлияний в мозг, связанных с падением.

Результаты сохранялись даже при учете других факторов риска летальных падений: остеопороза, диабета, плохого зрения, слепоты и расстройств сетчатки. Эти состояния с одинаковой частотой встречались в обеих группах.

Ученые считают, что все пациенты, которые рассматривают хирургическое лечение катаракты, должны получить его, чтобы снизить риски для здоровья и жизни.

Ранее ученые нашли мишени для лекарств против потери мышц с возрастом.

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