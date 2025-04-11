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Стало известно, какие спонтанные покупки чаще всего делают россияне

Каждый пятый россиянин часто сожалеет о незапланированных интернет-заказах
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики Исследовательского центра «Позиция» выяснили, какие незапланированные покупки россияне чаще всего делают онлайн и приносят ли это им удовольствие. По данным исследования, 15,7% россиян никогда не чувствуют наслаждения от покупок.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

15,3% опрошенных рассказали, что всегда делают онлайн-покупки спонтанно. 20% незапланированно покупают онлайн «крайне часто». А 40,4% заявили, что делают такие покупки изредка. Лишь 24,2% россиян считают, что никогда не делают спонтанные онлайн-покупки.

Чаще всего на маркетплейсах незапланированно заказывают товары для дома –– так делает 45,9% опрошенных. Среди других популярных категорий –– одежда (45,4%), продукты питания (33%), электроника (27,4%) и обувь (25,2%). В топ также вошли косметика (22%), детские товары (17%), товары для хобби (11,2%) и для спорта (5,4%).

Почти треть (26,4%) респондентов заявили, что всегда испытывают удовольствие после онлайн-шопинга. 32,2% опрошенных лишь иногда чувствуют наслаждение от покупок, а еще 15,7% россиян вовсе никогда не чувствуют удовольствия от приобретенных товаров.

19,7% россиян считают шопоголизм серьезной проблемой. Еще 46,3% опрошенных признались, что никогда не задумывались о теме спонтанных покупок.

При этом 18,9% опрошенных отметили, что часто сожалеют о незапланированных покупках на маркетплейсах. Еще 29,5% респондентов рассказали, что иногда испытывают чувство сожаления после спонтанного заказа. 32,5% россиян редко жалеют о потраченных на маркетплейсах деньгах.

По результатам опроса, большая часть (34,7%) россиян заходит на маркетплейсы для покупок в любое время суток, когда есть свободная минута. Еще 27,3% респондентов признались, что заходят на онлайн-площадки для заказов вечером после работы, а 17,1% — перед сном вместо чтения. 14,4% россиян посещают маркетплейсы утром перед работой или учебой.

Ранее россиянам дали советы, как перестать совершать импульсивные покупки на маркетплейсах.

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