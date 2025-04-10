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Россиянина избили и держали в гараже из-за долга в 300 тысяч рублей

В Коми мужчину избили и держали в гараже из-за долга в 300 тысяч рублей
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Depositphotos

В Коми мужчины избили и держали в гараже знакомого, который якобы задолжал им 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

Все случилось еще в 18 декабря 2023 года, когда 30-летний житель Сыктывкара пригласил приятеля, который якобы остался должен его матери 300 тысяч рублей после покупки квартиры, на разговор в гараж к общему знакомому. При этом в качестве силовой поддержки он позвал туда еще около десятка человек.

В результате разговора не получилось, и должника избили, а затем затащили в гараж, где угрозами заставили дать обещание о выплате денег. Сам потерпевший считает долг выдуманным. От побоев также пострадал его друг, который приехал с ним и пытался защитить товарища.

После произошедшего в отношении четырех мужчин возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 330 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ. В данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее неизвестные с молотком избили российского бизнесмена из-за долгов.

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