Неизвестные с молотком избили российского бизнесмена из-за долгов

В Екатеринбурге неизвестные, вооруженные молотком, жестоко избили бизнесмена на глазах его супруги. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По словам предпринимателя, инцидент произошел 29 марта, когда он вместе с женой шел по Технической улице. К паре подбежали двое неизвестных в спортивных костюмах и черных масках — они брызнули из перцового баллончика и стали избивать мужчину. У одного из них в руках был молоток, который разлетелся от удара.

«Я просто упал, кровь хлещет, поначалу не мог глаза даже открыть, меня запинывали с двух сторон», — рассказал бизнесмен.

Агрессоры также брызнули супруге мужчины в лицо из перцового баллончика, когда она звала на помощь. Затем нападавшие скрылись.

В результате предпринимателю разбили нос и колено. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы. Он считает, что на него напали из-за крупных долгов. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

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