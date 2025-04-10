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Иностранных студентов университета в Екатеринбурге обязали отмечаться каждые 72 часа

В Екатеринбургском вузе ввели обязательную отметку для иностранных студентов
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Depositphotos

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете введена обязательная процедура отметки для иностранных студентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский телеведущий Руслан Осташко.

По его словам, теперь они должны сканировать штрихкод своего студенческого билета на специальном терминале каждые 72 часа. Он уточнил, что особое внимание будет уделяяться студентам из среднеазиатских республик.

«Это требование введено в рамках федерального закона о правовом положении иностранных граждан в России. Мера направлена на то, чтобы университеты следили, действительно ли студенты учатся, а не занимаются другими делами», — написал Осташко.

Примером необходимости таких мер журналист навал трагедию 2023 года, когда студент из Таджикистана, не посещавший учебу, совершил убийство школьника.

Также телеведущий подчеркнул, что в случае невыполнения требований университет может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей.

Кроме того, добавил он, вузы обязаны немедленно сообщать в полицию, если иностранный студент пропадает и перестает выходить на связь.

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