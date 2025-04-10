В ЭИСИ объяснили важность национальной гордости для консолидации общества

Чувство гордости за свою страну является неотъемлемой чертой российского общества. Об этом заявил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин на круглом столе ЭИСИ «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».

По его словам, национальная гордость россиян формируется под влиянием богатой истории, научных, культурных и спортивных достижений, а также осознания ведущей роли России в мировой политике. Это чувство, считает, становится важным фактором консолидации общества и стремления к новым достижениям.

«Взращивание чувства гордости за Россию у подрастающего поколения, поддержание патриотических порывов у взрослых — важная задача государства и общества для формирования сильной и процветающей России», — сказал он.

Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что 92% россиян считают важным гордиться своей страной. При этом 62% опрошенных отметили, что за последний год их чувство гордости усилилось.

«Когда мы говорим о мечте, об образе будущего, то тема гордости становится ключевой. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше», — отметил он.

В свою очередь, министр спорта России Михаил Дегтярев назвал спорт объединяющей силой внутри страны и за рубежом.

«Мы хотим, чтобы все понимали, защищать цвета России, российский флаг, любить Россию, свой регион, город, школу и клуб — это важно», — сказал он.

Как отметил участник программы «Время героев», Герой России Игорь Юргин, народ гордится героями, спортсменами, учеными, историей и культурой. Также он высоко оценил образовательную программу, которая помогает воинам делиться опытом в сфере государственного управления.

«Воины СВО, сегодня занимают ведущие роли в государственном управлении. Когда мы приехали в Высшую школу государственного управления, я увидел ту инфраструктуру и людей, которых раньше видел по телевизору. Они делятся своими знаниями и опытом государственного управления, и это дорогого стоит. В программе работают профильные специалисты и преподаватели, которые помогают нам. Их вклад нельзя переоценить», — рассказал он