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Сбер представил новые дизайны карт ко Дню космонавтики

В приложении Сбера появились посвященные Дню космонавтики фоны
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Depositphotos

Сбер и «Роскосмос» запустили совместный проект ко Дню космонавтики 12 апреля, в рамках которого на приветственный экран «Сбербанк Онлайн» можно установить фон с одной из 5 фотографий Земли со спутников, сообщает пресс-служба Сбера.

Автор фото, российский космонавт Константин Борисов отметил, что пейзажи из иллюминаторов завораживают своей красотой и масштабами.

«К ним невозможно привыкнуть — даже на шестой месяц полета они не становятся обыденностью. На мой взгляд, это должен увидеть каждый», — сказал он.

Также клиенты Сбера могут выбрать эти фото для дизайна диджитал-карт.

По словам директора дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбера Ксении Бариновой, банк уделяет большое внимание дизайну приложения, чтобы каждый клиент смог испытать положительные эмоции.

«Сегодня 84,2 млн клиентов Сбера заходят в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно, больше половины из них делают это каждый день. Людям хочется, чтобы приложение было не только быстрым, удобным и безопасным, но и красивым», — сказала она.

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