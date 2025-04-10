Пьяная россиянка справила нужду у лифта и заснула, забыв натянуть штаны

В Уфе мужчина снял на видео женщину, которая помочилась у лифта и заснула там же

В Уфе местный житель воспользовался уязвимостью пьяной женщины, которая заснула в подъезде со спущенными штанами, и снял ее на телефон. Это зафиксировала камера, установленная на лестничной площадке подъезда. Кадры позже разместил Telegram-канал «Видеодозор».

На них женщина в состоянии алкогольного опьянения справляет нужду у лифта, после чего, не успев надеть брюки, падает и засыпает на том же месте. Через некоторое время в подъезде появляется неизвестный. Вместо того, чтобы помочь пьяной женщине, он переворачивает ее, фотографирует ее половые органы, после этого уходит.

Судя по дальнейшим кадрам, на помощь женщине приехали медики, которых вызвали неравнодушные жильцы. К моменту прибытия фельдшеров заснувшая горожанка очнулась и от госпитализации отказалась.

Ранее в Липецке неизвестный жестоко избил женщину в подъезде, это попало на камеру.