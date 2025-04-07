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Мужчина зверски избил женщину в подъезде Липецка

В Липецке неизвестный жестоко избил женщину в подъезде
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Telegram-канал Липецк с огоньком

В Липецке неизвестный избил местную жительницу в подъезде одного из жилых домов. Инцидент попал на камеру, установленную в холле. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Липецк с огоньком».

На кадрах молодой мужчина с сигаретой в зубах набрасывается с кулаками на женщину хрупкого телосложения. Он кидает ее об стену, наступает ей на голову ногой, бьет ногами по лицу. Женщина теряет сознание, после чего приходит в себя, на полу видны следы крови. Из записи складывается впечатление, что агрессор и потерпевшая знакомы, однако официальные подтверждения этому отсутствует.

Информации о состоянии потерпевшей, а также о том, получила ли она медицинскую помощь, нет.

Инцидент произошел в первом подъезде дома 3 по улице Мистюкова.

Ранее в Златоусте трое мужчин избили пенсионера в подъезде из-за неправильной парковки.

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