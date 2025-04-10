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«Вызвали три бригады скорой»: в Московском зоопарке прокомментировали гибель сотрудника от укуса змеи

В Московском зоопарке проведут расследование из-за гибели работника после укуса змеи
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Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

В пресс-службе Московского зоопарка заявили «Газете.Ru», что проведут служебное расследование после гибели сотрудника зоопарка от укуса змеи во время кормления. Там добавили, что на место ЧП были вызваны три бригады скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

«10 апреля во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация: сотрудник Московского зоопарка был укушен животным. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось. В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего. Родным пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь», — сказали там.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник московского зоопарка умер на работе после того, как его укусила змея во время кормления. Позднее канал уточнил, что у 35-летнего случилась острая аллергическая реакция на укус — он скончался в течение пяти минут от анафилактического шока.

Ранее в Приморье медведь набросился на человека.

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