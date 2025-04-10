В Калининграде прошло закрытие слета «Внуки Победы. Калиниград»

Более 100 добровольцев приняли участи в закрытии слета «Внуки Победы. Калининград»

В Калининграде прошло закрытие международного слета «Внуки Победы. Калининград», в котором приняли участие более 100 добровольцев из 47 регионов России и других стран, сообщает пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы».

В 80-летнюю годовщину штурма Кенигсберга, 9 апреля, участники слета провели памятные мероприятия и возложили цветы к памятнику 1200 гвардейцам.

Как отметил один из участников слета из Красноярского края Владимир Попов, его дедушка был артиллеристом и принимал участие в Восточно-Прусской операции.

«Возлагая цветы к мемориалу, ощутил большую гордость за то, что здесь и сейчас могу сохранить память о своем дедушке», — сказал он.

Также участники слета присоединились к акции «Краски Победы», в рамках которой нарисовали портреты ветеранов ВОВ.

Кроме того, участники слета благоустроили территории у фортов города-крепости Кенигсберг.

Организаторами слета выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и правительство Калининградской области при поддержке министерства молодежной политики Калининградской области, а также ресурсного центра добровольчества Калининградской области.