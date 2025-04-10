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Мать обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована

Daily Star: американка обменяла приемную дочь на обезьяну ради пополнения коллекции
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Lincoln County Sheriff's Office

В США женщина обменяла свою приемную дочь на обезьяну, чтобы расширить свою коллекцию экзотических животных, пишет Daily Star.

В американском штате Миссури 70-летняя Бренда Дойч, бывшая приемная мать для более чем 200 детей, предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми и создании опасности для ребенка. Поводом для возбуждения дела стали заявления о том, что женщина могла обменять свою приемную дочь на ручную обезьяну, чтобы пополнить свою коллекцию экзотических животных.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в Техасе, куда Дойч якобы отправила ребенка в обмен на примата. Прокурор Майк Вуд заявил, что как минимум два свидетеля подтвердили факт подобной сделки.

«Как бы невероятно это ни звучало, но у нас уже были случаи торговли людьми в прошлом, поэтому мы относимся к этому серьезно», — отметил Вуд.

Расследование также выявило возможные системные проблемы в работе Департамента социальных служб штата Миссури. По словам прокурора, ведомство могло упустить из виду признаки жестокого обращения в доме Дойч, где, по свидетельским показаниям, дети подвергались физическому и эмоциональному насилию.

Представитель Департамента социальных служб Бэйли Уоттс отказалась комментировать детали дела, сославшись на законы о конфиденциальности. В настоящее время Дойч предъявлены три обвинения, но прокуратура не исключает, что их список может быть расширен по мере сбора новых доказательств.

Ранее в США педагог издевалась над школьницей в инвалидной коляске.

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