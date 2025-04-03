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Учительница издевалась над школьницей в инвалидной коляске

На видео попали издевательства учителя из США над девочкой с инвалидностью

В США педагога уличили в издевательствах над ученицей с ограниченными возможностями, передает CBS News.

Лестия Нельсон, жительница округа Плейно, штат Техас, рассказала, что несколько лет назад у ее дочери Сании диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром, связанный с мутацией гена GRIN1.

«Она полностью инвалид. Ей нужна помощь с уходом за собой, кормлением, перемещением, сменой подгузников, со всем», — объясняет мать девочки.

В начале этого года женщина стала замечать, что после посещения местной школы ее дочь чувствует себя хуже. Тогда Лестия положила в рюкзак Сании записывающее устройство. Так выяснилось, что 8 января девочка плакала во время уроков.

«Я знаю, что Сания просто так не плачет», — отмечает мать школьницы.

В итоге она отвела дочь к врачу, который зафиксировал «уменьшение диапазона движений» в шее. С тех пор Сания в школу больше не возвращалась, а мать запросила январскую запись с камеры видеонаблюдения, установленной в классе. На прошлой неделе она наконец получила видео и убедилась в своих подозрениях. На кадрах видно, что учитель грубо обращается с девочкой и сдавливает ей шею, пытаясь приподнять, после чего Сания начинает плакать.

В школе сообщили, что сотрудница, причастная к инциденту, больше не работает в учреждении. В полиции округа уже начали расследование.

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