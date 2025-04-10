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Участник «Времени героев» стал замдиректора по физической культуре Тюменской области

Участник «Времени героев» Квасов: мой наставник Моор помог в моем становлении
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Программа «Время героев»

Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается на сайте программы.

Как отметил Квасов, его наставник, губернатор Тюменской области Александр Моор, помогал ему в становлении.

«На стажировке при поддержке коллег из региона мы сформировали план работ по приоритетным для региона направлениям – развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования», — сказал Квасов.

Также Моор выразил уверенность, что Квасов хорошо вольется в управленческую команду Тюменской области.

«Именно такие люди необходимы сейчас в молодежной политике, именно они должны служить примером для наших юных земляков. Ведь патриотизм – важнейшая черта нашего крепкого сибирского характера», — сказал Моор.

Напомним, в мае 2024 года Виктор Квасов стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. Ранее состоялось 34 назначения из числа участников первого потока обучения на программе.

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