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Глава СК снова потребовал доклад по делу о насилии подростков над девочкой в Миассе

Бастрыкин потребовал новый доклад по делу об избиении ребенка
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о следственных мероприятиях по делу об унижении 12-летней девочки. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в Миассе в январе. На улице два школьника вынудили ребенка-инвалида снять одежду, затем избили. Все происходящее они сняли на видео и опубликовали в интернете.

«До настоящего времени фигуранты не изолированы от общества и продолжают посещать занятия», – сообщается в публикации.

Изначально суд не стал отправлять школьников в специализированное учреждение закрытого типа, но общественность выразила недовольство таким решением. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Председатель СК потребовал повторный доклад по уголовному делу и проведенных в его рамках следственных действиях. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Нововоронеже школьницы издевались над пенсионеркой и облили ее кефиром.

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