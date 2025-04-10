Жительница США стала новой обладательницей самого большого рта в мире

Жительница Аляски (США) Мари Перл Зеллмер Робинсон попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого большого рта среди женщин в мире. Об этом сообщили на официальном сайте Книги.

Женщина может открыть рот почти на 8 сантиметров. Предыдущий рекорд принадлежит также жительнице США Саманте Рамсделл из штата Коннектикут — в 2021 году специалисты установили, что женщина может открыть рот на 6,5 сантиметра. Именно эта информация и побудила Мари Робинсон замерить свои природные параметры у стоматолога.

Робинсон поделилась, что как-то она посмотрела видео с предыдущими обладателями этого рекорда, и поняла, что он может без труда положить себе в рот те же предметы, что и рекордсмены. После этого она обратилась к стоматологу и попросила замерить параметры ее челюсти, предполагая, что она вполне может обойти Рамсделл и других. Ее догадка подтвердилась — врач с помощью линейки установил, что ее рот раскрывается на 7,59 сантиметра. Он выдал женщине официальный документ, после чего она подала его на регистрацию нового достижения.

Робинсон отметила, что такая челюсть досталась ей от природы, она не проводила никаких операций. Также женщина поделилась, что не часто демонстрирует свою способность окружающим, так как многих это пугает.

Ранее школьник из США продемонстрировал, что может открыть рот на 9,5 см.