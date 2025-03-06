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Ученые объяснили, как аспирин подавляет распространение рака

Nature: прием аспирина снижает риск метастазирования рака
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Depositphotos

Исследователи из Великобритании, Италии, Тайваня и Франции выяснили, что аспирин может подавлять распространение раковых клеток, влияя на воспалительные процессы в организме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые обнаружили, что прием аспирина снижает вероятность метастазирования рака молочной железы и толстой кишки, а также кожи (меланомы). У животных, получавших аспирин, метастазы значительно реже появлялись в таких органах, как печень и легкие, по сравнению с контрольной группой.

По словам исследователей, основной механизм действия аспирина связан с его способностью подавлять воспалительные процессы. Препарат блокирует активность фермента, который отвечает за выработку тромбоксана А2 — вещества, влияющего на сужение сосудов и образование тромбов. Этот же процесс влияет на активность Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы, которые играют ключевую роль в борьбе с раковыми.

На основе полученных данных ученые предполагают, что аспирин может стать вспомогательным средством при лечении метастатического рака. Однако для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования. Также рассматривается возможность комбинирования аспирина с современными методами иммунотерапии для усиления его лечебного эффекта.

Ранее был назван неожиданный препарат, замедляющий старение.

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