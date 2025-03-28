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Под Тюменью пьяный мужчина угрожал врачам ножом и сломал нос полицейскому

В Тюменской области полицейский простил мужчину, который сломал ему нос.
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области осудили мужчину, который сломал нос полицейскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В ночь на 19 декабря прошлого года местному жителю, который до этого в течение нескольких дней употреблял спиртные напитки, понадобилась медицинская помощь. Его мать вызвала скорую, но мужчина не хотел никуда ехать, поэтому стал угрожать ножом приехавшей бригаде, а затем оделся и ушел в гараж.

Сотрудники скорой сообщили о неадекватном пациенте в полицию. Когда дежуривший в ту ночь полицейский прибыл на место, пьяный хулиган вместо того, чтобы ответить на заданные вопросы, ударил правоохранителя головой в лицо, сломав ему нос.

Мужчину обвинили в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Однако он успел извиниться перед потерпевшим до суда и компенсировать ему моральный вред.

В итоге сотрудник полиции заявил, что претензий к обидчику не имеет, и суд назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее в Петербурге две женщины избили палками полицейского, который пытался прекратить драку.

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