Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СК потребовал доклад о надругательстве над девочкой в Челябинской области

Бастрыкин потребовал доклад о челябинских школьниках, надругавшихся над девочкой
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин руководителю СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину предоставить детальный доклад по делу о надругательстве над 12-летней школьницей с ограниченными возможностями здоровья в городе Миассе. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Отмечается, что исполнение данного поручения взято на контроль центральным аппаратом СК РФ.

По данным следствия, в январе этого года два школьника заставили 12-летнюю девочку раздеться на улице, после чего избили ее. Свои действия подростки засняли на видео и выложили в интернет.

В начале февраля Бастрыкин уже требовал доклад по делу, отметили в СК. Тогда суд отказался отправить школьников в специализированное учреждение закрытого типа. Несовершеннолетние, совершившие преступление, до сих пор продолжают ходить на уроки и никак не изолированы от общества.

Директор школы в Челябинской области выложила видеообращение, в котором от себя и учителей выразила несогласие с решением суда. В видео говорится, что данный проступок не должен остаться безнаказанным.

Ранее в челябинскую школу ворвался бывший ученик, устроил погром и проник в кабинет директора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами