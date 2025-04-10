Глава СК потребовал доклад о надругательстве над девочкой в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин руководителю СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину предоставить детальный доклад по делу о надругательстве над 12-летней школьницей с ограниченными возможностями здоровья в городе Миассе. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Отмечается, что исполнение данного поручения взято на контроль центральным аппаратом СК РФ.

По данным следствия, в январе этого года два школьника заставили 12-летнюю девочку раздеться на улице, после чего избили ее. Свои действия подростки засняли на видео и выложили в интернет.

В начале февраля Бастрыкин уже требовал доклад по делу, отметили в СК. Тогда суд отказался отправить школьников в специализированное учреждение закрытого типа. Несовершеннолетние, совершившие преступление, до сих пор продолжают ходить на уроки и никак не изолированы от общества.

Директор школы в Челябинской области выложила видеообращение, в котором от себя и учителей выразила несогласие с решением суда. В видео говорится, что данный проступок не должен остаться безнаказанным.

Ранее в челябинскую школу ворвался бывший ученик, устроил погром и проник в кабинет директора.