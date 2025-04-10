Россиянин потребовал признать его родственником Романовых

Россиянин обратился в районный суд Кемеровской области с заявлением об установлении факта родства с великим князем Михаилом Александровичем Романовым — младшим сыном императора Российской империи Александра III и братом последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кузбасса.

Мужчина утверждает, что Михаил Романов является его прадедом. Николай II передал великому князю права на царствование перед отречением от престола в 1917 году. Однако Михаил Александрович не захотел принимать власть, предоставив тем самым Учредительному собранию право решить вопрос о будущем страны.

Для подтверждения своего заявления житель Кузбасса требует проведения генетической экспертизы в научном учреждении, имеющем опыт работы с ДНК представителей дома Романовых. Помимо этого, россиянин представил суду 128 фотографий, где сравниваются черты его внешности и членов императорской семьи посредством метода суммарной оценки визуального сходства.

Ранее в Москве за возбуждение ненависти и вражды была задержана 52-летняя Светлана Вислобокова, называющая себя праправнучкой императора Николая II.