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Врач назвала признаки СДВГ у детей

Врач Штемберг: нетерпеливость может быть признаком СДВГ у ребенка
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Freepik

Нетерпеливость ребенка и постоянная потребность во внимании могут быть признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) на раннем этапе. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог Любовь Штемберг.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это заболевание, которое проявляется расстройствами поведения, снижением концентрации внимания и качества обучения в школе. Но надо отметить, что проявляется СДВГ и в гораздо более раннем возрасте», — объяснила она.

По ее словам, такие дети не могут спокойно дождаться своей очереди даже в игре, не хотят спать днем, а также часто бросаются в опасные ситуации, несмотря на предупреждения. Насторожить родителей должно то, что у ребенка есть задержки речи и трудности с простыми навыками. Ему может быть сложно запомнить даже короткие стихи и удерживать внимание на одном деле, заключила Штемберг.

Ученые из Королевского колледжа Лондона до этого установили, что что взрослые с СДВГ живут в среднем на 5-11 лет меньше, чем люди без этого расстройства.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.

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