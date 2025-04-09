Россиянам объяснили, как отличить боль в сердце от межреберной невралгии

Неприятные ощущения в области сердца хотя бы раз в жизни испытывал каждый. В юности легкое покалывание или ноющая боль в груди обычно списываются на привычный стресс или усталость. Однако с возрастом тревога по поводу здоровья усиливается. О том, как отличить обычную невралгию от серьезной сердечной патологии, «Газете.Ru» рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай.

В первую очередь хирург обратил внимание на специфику болевых ощущений, связанных с проблемами миокарда. Как правило, они локализуются в центре или левой стороне грудины, могут «отдавать» в шею, левое плечо, лопатку, руку или даже эпигастральную область желудка.

Врач выделил несколько патологий сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются болью в груди.

В частности, это стенокардия (грудная жаба) — клинический синдром, который проявляется давящей или сжимающей болью за грудиной (может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть или подложечную область). Часто боль возникает после физической нагрузки или стресса, но проходит после отдыха или приема нитроглицерина.

«Боль при инфаркте миокарда напоминает приступ стенокардии, но по частоте проявления гораздо интенсивнее и может длиться несколько часов. У больного человека возникает чувство тревоги, страха смерти, сильная потливость, тошнота, одышка. В таком состоянии требуется срочная госпитализация», — продолжил Лахмай.

Разного вида аритмии, по его словам, имеют свою характерную симптоматику. Они могут сопровождаться колющей, ноющей или тянущей болью в груди, перебоями в сердечном ритме, головокружением, кислородным голоданием и нехваткой воздуха.

«Воспалительные заболевания сердца (миокардит, перикардит, ревмокардит) проявляют себя умеренной болью в области сердца в сочетании с повышенной температурой, учащенным сердцебиением, одышкой, слабостью. В тяжелых случаях у пациентов появляются отеки и посинение носогубного треугольника», — добавил специалист.

В отличие от болей в сердце, межреберная невралгия, по словам врача, имеет другую клиническую картину. Прежде всего, это резкая, «стреляющая» боль, напоминающая электрический разряд, который проходит по межреберью. Она может усиливаться при любом движении, глубоком вдохе, кашле, чихании или смехе и длится от нескольких дней до нескольких недель.

«Основные причины невралгической боли — остеохондроз, чрезмерные физические нагрузки, неудобная поза во время работы или сна, переохлаждение, травмы, даже вирусные инфекции. Конечно, обычным пациентам бывает непросто различить кардиологические и неврологические боли. Здесь важно обратить внимание на характер болевого синдрома и его продолжительность», — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург.

В заключение он отметил, что при малейших признаках нездоровья (длительных болях в грудине, внезапной одышке и потливости, головокружении, частых судорогах в руках и ногах) очень важно сразу же обратиться в клинику. При необходимости пациент будет направлен к кардиологу, неврологу или специалистам другой специализации.

«Не игнорируйте тревожные сигналы своего организма — своевременное обращение к врачу может спасти вашу жизнь», — резюмировал специалист.

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