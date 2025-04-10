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Россиян предупредили, как работа в ночные смены разрушает здоровье

Врач Мальцев: ночная работа опасна, особенно — для одиноких людей
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Ruslan Malysh/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная работа в ночные смены может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до инфарктов и онкологических заболеваний. В особенности это касается одиноких людей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев.

«Из-за работы в ночную смену человек обычно чувствует усталость утром и днем, снижается концентрация и увеличивается риск ошибок. Если это происходит постоянно, то возможно нарушение выработки мелатонина (гормона сна) и кортизола (гормона стресса), что влияет на иммунитет, регенерацию клеток и стрессоустойчивость», — рассказал Мальцев.

Далее, по его словам, возрастает риск гипертонии, атеросклероза, инфарктов из-за хронического стресса, нарушения обмена веществ и воспалительных процессов. Кроме того, ночные приемы пищи нарушают метаболизм глюкозы и липидов, увеличивая риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.

«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — добавил невролог.

При этом врач отметил, что у одиноких людей, работающих в ночную смену, риск всех вышеперечисленных проблем гораздо выше.

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